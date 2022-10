Un corso di scenografia presepiale in parrocchia: aperte le iscrizioni

BRINDISI - La parrocchia La Pietà di Brindisi organizza un corso di scenografia presepiale "Nacque nel mondo un sole", aperto a tutti, con l'obiettivo di valorizzare e riscoprire la bellezza del Presepe. Il corso? inizierà martedi 25 ottobre, con frequenza settimanale, e si svolgerà presso i locali della parrocchia. Toccherà varie tematiche e tecniche di costruzione, nonché realizzazione di oggettistica e vegetazione.

Saranno spiegate le tecniche costruttive, i materiali usati e come lavorarci, le proporzioni per realizzare la struttura e tutti i dettagli per completarla. Sarà fornito il materiale base per lavorare e vi sarà assegnata una postzione di lavoro. Le iscrizioni sono? a numero chiuso; chi è interessato può comunicare al numero 3207638941 la propria disponibilità.