Vigili del fuoco: corso per Personale Water Craft a Brindisi

BRINDISI - In data odierna si è conclusa con esito positivo la seconda edizione del corso regionale per “Operatore Pwc (Personale Water Craft) – moto d’acqua”, svoltasi dal 10 al 14 maggio, e che ha visto partecipare 16 vigili del fuoco suddivisi tra sommozzatori e Sa (soccorritori acquatici) dei comandi di Brindisi, Bari, Taranto e Lecce. Il corso è stato articolato con lezioni teoriche e pratiche, queste ultime con simulazioni di manovre di soccorso effettuate in uno specchio di mare in prossimità del porto di Brindisi. Il personale formato andrà a costituire, unitamente ai soccorritori moto d'acqua, l'equipaggio dei presidi stagionali pugliesi che, con la moto d'acqua e gommone, rappresenteranno il dispositivo di vigilanza e soccorso balneare vigili del fuoco sulla litoranea delle coste della Puglia, intensamente frequentate nel periodo estivo.

Gallery