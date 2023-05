Un corteo per non dimenticare Melissa, il suo sorriso e la sua voglia di vivere

E' il 19 maggio 2012. Un forte boato scuote Brindisi. Le voci corrono, le notizie si diffondono. La città viene posta al centro della cronaca nazionale. Sirene, caos, ed anche la paura, fanno da contorno ad uno scenario quasi da guerra.

A provocare l'esplosione è stato un ordigno, questo è comprensibile già dai primi attimi. Ma null'altro è chiaro: perché prendere di mira una scuola? "Forse poiché è intitolata al magistrato Giovanni Falcone e a sua moglie Francesca", ipotizzano numerosi osservatori ospiti delle tv di tutta Italia. Ma soprattutto: chi è stato?

Quello che è certo, è che a perdere la vita, quella mattina, sarà la giovane Melissa Bassi. La studentessa dell'Ipsss Morvillo Falcone si era recata presso il capoluogo di provincia per trascorrere le consuete ore di lezione insieme alle sue compagne. Doveva essere una giornata come le altre ma, purtroppo, così non è stato.

Già da subito si è intuito che lei era la vittima innocente di un atto tanto barbaro quanto insensato.

MESAGNE - A undici anni dalla tragica scomparsa della mai dimenticata Melissa Bassi, anche quest'anno si è rinnovato il ricordo della giovanissima.

Nella mattinata di oggi, venerdì 19 maggio 2023, presso l'Ipsss "Morvillo-Falcone" di Brindisi, lo scrittore Massimo Caponnetto (figlio del magistrato Antonino, a capo del pool antimafia di cui facevano parte anche Giovanni Falcone e Paolo Borsellino) ha incontrato gli studenti per discutere di legalità.

Al termine dell'incontro, gli studenti sono partiti alla volta del paese di Melissa. Alle ore 11:20, infatti, da Mesagne è partito un corteo per ricordare la studentessa.

I giovani si sono riuniti in prossimità del cimitero e hanno attraversato tutta via Brindisi fino ad entrare nel Centro Storico. Qui, hanno seguito la santa messa commemorativa nella Chiesa Matrice. In seguito, è stato previsto un omaggio nel cimitero, alla tomba di Melissa.

Un dolore aperto per la comunità mesagnese, ma anche per l'intero territorio. Presenti - in prima fila al corteo - i genitori di Melissa, Rita Muri e Massimo Bassi. Accanto a loro, il sindaco di Mesagne Toni Matarrelli, la dirigente scolastica dell'Ipsss Morvillo Falcone, Irene Esposito, e le autorità militari locali.