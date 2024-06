"Palestina libera" e inni alla resistenza: i leitmotiv della manifestazione contro G7 e guerre

Ci sono i “No al ponte” venuti da Messina, ambientalisti da Ravenna, i volontari dell’associazione “Debt for climate”, con il cavallo di Troia di legno, già visto due giorni fa, in occasione della cena dei poveri. Centinaia di manifestanti contro il G7 e a sostegno della pace, dell’ambiente e dei diritti dei dimenticati del mondo si sono ritrovati oggi pomeriggio (sabato 15 giugno 2024) a Fasano. Sventolano i vessilli della Palestina, della pace e dell’ambiente nel corteo di protesta contro il summit che si è svolto a Savelletri, nel resort di Borgo Egnazia.

La manifestazione è stata organizzata dal gruppo di associazioni e movimenti che appartengono al coordinamento No G7. Alla testa del corteo c’è il segretario provinciale del sindacato Cobas di Brindisi, Roberto Aprile, veterano delle proteste no global e no G7.

Lo spiegamento di forze è notevole. Un elicottero monitora dall’alto la manifestazione. Il serpentone umano è partito intorno alle ore 15.30 da piazza Palmina Martinelli, incamminandosi verso un percorso lungo circa tre chilometri che culminerà nel parco della Rimembranza, dove è stato allestito un palco. Ci sono storici habitué delle manifestazioni contro le potenze occidentali venuti da tutta Italia e tanti giovani, alcuni dei quali alla loro prima mobilitazione di respiro internazionale. La bandiera della Palestina è la più gettonata, seconda solo a quella della pace. Nel mirino degli slogan ci sono i leader del G7 e Israele.

Esposti anche manifesti contro i capi di stato e di governo di Turchia, India e Argentina. Dissenso anche nei confronti delle politiche del governo Meloni. Il corteo percorre rumorosamente, ma pacificamente, le vie di Fasano, in una giornata di caldo opprimente. La fontanella situata proprio a ridosso di piazza Martinelli è stata una benedizione per manifestanti, giornalisti (a decine da tutto il mondo) e forze dell’ordine. I primi manifestanti sono arrivati nel punto di incontro intorno alle ore 14. A decine hanno usufruito dei bus navetta messi a disposizione nel piazzale della stazione. Ad aprire le danze è stato Bobo Aprile, con il suo proverbiale megafono, compagno di viaggio di “mille battaglie”.

Il corteo si snoda nel raggio di circa 300 metri, scaglionato dagli striscioni del Fronte della gioventù comunista, dei movimenti a sostegno della Palestina, del Cobas, delle associazioni ambientaliste e pro pace. Immancabili gli inni alla Resistenza e "Bella Ciao", per ribadire no alla Nato e a quelle che vengono definite le politiche imperialiste dell’Occidente.

Riguardo a un fotomontaggio rappresentante Giorgia Meloni a testa in giù e altri, il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, ha dichiarato: "Esprimo la mia condanna per le immagini dei leader del G7 imbrattate di finto sangue e per quella del presidente del Consiglio a testa in giù. Fasano ha dato in questi giorni una straordinaria dimostrazione di accoglienza e di ascolto delle ragioni di tutti che non può essere macchiata da iniziative di cattivo gusto. La mia solidarietà ai nostri ospiti e in particolare al presidente Meloni".

Articolo aggiornato alle 17:55 (dichiarazioni Zaccaria)