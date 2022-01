Cosimo Panarelli eletto segretario generale Fnp Cisl Taranto-Brindisi

BRINDISI - E’ Cosimo Panarelli, 71 anni, originario di Massafra (Taranto) il nuovo segretario generale della Fnp Cisl Taranto Brindisi eletto stamani all’unanimità dal consiglio generale territoriale, riunito a Tenuta Moreno, Mesagne. “A nessuno di noi risulta facile rivedersi qui a poco più di un mese dal nostro terzo congresso – sono state le prime parole di Panarelli – quando eleggemmo il compianto Pietro De Giorgio, del quale siamo tutti impegnati a raccogliere l’ eredità politica. Egli è stato un amico corretto, leale ed il suo mandato sempre intriso tanto dei valori confederali quanto dalla sollecitudine a dare risposte ai bisogni di pensionate e pensionati aprendo svariati fronti vertenziali, in particolare su sanità, servizi socio assistenziali, politiche sociali, fiscalità locale".

La federazione territoriale dei pensionati Cisl, ha proseguito il neo segretario generale “si confermerà protagonista nei cambiamenti importanti con cui il Paese e il nostro territorio continueranno a misurarsi, sempre agendo responsabilità, mai

incendiando il conflitto sociale". Panarelli, iscritto alla Fim Cisl nel 1982 viene subito eletto delegato aziendale presso l’ex Italsider; a seguire nel 1992 diviene componente dell’esecutivo Fim dell’area laminazione del siderurgico tarantino. Entra nella segreteria della Fim Cisl di Taranto nel 2002 e nel 2012 ne diventa segretario generale fino al 2015, quando è nominato Responsabile del coordinamento industria della Cisl Taranto Brindisi.

Da febbraio 2020 a marzo 2021 è segretario Adiconsum Taranto Brindisi. Entra a settembre 2020, in segreteria Fnp Cisl territoriale mentre a conclusione del terzo congresso territoriale Fnp del 10 dicembre 2021, su proposta del compianto

segretario generale Pietro De Giorgio, viene eletto segretario generale aggiunto. I lavori del Consiglio sono stati aperti, con un minuto di silenzio, da FilippoTuri, segretario generale Fnp Cisl di Puglia il quale, dopo aver proposto l’elezione di Panarelli ha anche anticipato la notizia di “un ricordo speciale che sarà riservato a De Giorgio nel corso del nostro imminente undicesimo congresso regionale, a Bari.”

Per Gianfranco Solazzo, segretario generale Cisl Taranto Brindisi, che ha presieduto il consiglio “La federazione territoriale dei pensionati Cisl, con Panarelli, siamo certi che proseguirà politicamente ed organizzativamente l’articolato percorso tracciato nell’ultimo congresso, senza soluzione di continuità, corroborata com’è dalla presenza di donne e uomini che sono depositari di esperienza e di valori importanti e strategici per l’intera nostra confederazione, al servizio degli iscritti, grazie alla presenza ben consolidata in ogni comune.”