I costi dell'ospedale di Ostuni lievitano, se ne parla in Terza Commissione

Regione Puglia: incentrata su diversi aspetti della Asl di Brindisi, le audizioni svolte questa mattina in Terza Commissione. I temi sono lo stanziamento delle somme necessarie al completamento dell'ospedale di Ostuni con l'esame delle motivazioni che avrebbero determinato un pesante incremento delle spese preventivate e le dimissioni irrevocabili del direttore del Distretto sanitario numero 3 (Francavilla Fontana - Ceglie Messapica), Arturo Oliva.

Sul primo punto si tornerà in commissione tra quindici giorni, per consentire il coinvolgimento del nuovo direttore generale, nominato il 6 dicembre scorso ma non ancora insediato. Nel frattempo, il direttore del Dipartimento per la Salute, Vito Montanaro, ha annunciato l'invio in commissione di un quadro puntuale della situazione, comprensivo nel dettaglio degli interventi che avrebbero condotto le spese dagli 8 milioni previste agli attuali 12, annunciati alla Direzione del Dipartimento dalle strutture tecniche, ma non ancora formalizzate.

Poi, sarebbe stata l'acquisita consapevolezza di un incarico senza i mezzi, a partire dalle risorse umane, a condurre Arturo Oliva, a sole 48 ore dalla nomina, alla previsione che gli obiettivi legati appunto al suo incarico non potevano essere raggiunti e, dunque, a rassegnare le sue dimissioni. Irrevocabili. Il medico ha però contestualmente segnalato alle diverse autorità competenti i deficit riscontrati e che sono stati parzialmente elencati in commissione. Per il consigliere Caroli, che aveva richiesto l'audizione con il collega Perrini, quanto ascoltato determinerebbe "il fallimento della sanità brindisina e dunque la necessità di chiedere con forza non l'insediamento del nuovo direttore generale, ma la nomina di un commissario". Poiché nella seduta di oggi, venerdì 4 febbraio, non era possibile ascoltare la direzione generale della Asl, il presidente della commissione, Mauro Vizzino, ha chiuso i lavori odierni rinviando questa audizione ad altra seduta.