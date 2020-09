BRINDISI - Il giorno 15 settembre si è ufficialmente costituita anche a Brindisi la Sezione locale del sindacato Aeronautica Militare (Siam). "Si tratta di una vera e propria conquista per la tutela e la salvaguardia dei diritti sindacali delle donne e uomini in uniforme, resa possibile a seguito della storica sentenza della Corte Costituzionale dell’aprile 2018, che ha sancito l’incostituzionalità della norma che fino a quel momento privava i lavoratori con le stellette delle libertà sindacali garantite a tutte le altre categorie di lavoratori" . Scrive Giovanni Signore, eletto segretario della Sezione, già Coordinatore locale provvisorio, con il compito di essere il riferimento per tutte le donne e uomini dell’Arma azzurra in servizio nella provincia di Brindisi.

Eletti inoltre, componenti della Segreteria locale, Leonardo Peluso e Antonio Zingarelli.

“Sono onorato di ricoprire quest’incarico e ringrazio il Segretario nazionale Paolo Melis e i colleghi di Brindisi e Francavilla della fiducia concessami. Il SIAM considera la tutela dei diritti e delle libertà costituzionali e democratiche l’obiettivo costante ed irrinunciabile della propria azione. Il nostro compito principale, a livello periferico, sarà quello di assistere e consigliare gli iscritti e le loro famiglie in tutte le loro necessità e, interloquire con le autorità militari e le Istituzioni locali per migliorare la qualità della vita di tutto il personale militare che con spirito di sacrificio e grande senso di responsabilità è chiamato a servire il Paese in Patria e all’estero”.