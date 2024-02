In costruzione diciotto nuove case e dodici box auto grazie al Pnrr

CEGLIE MESSAPICA - Diciotto nuove unità abitative e dodici box auto sono in costruzione a Ceglie presso via don L. Guanella e Piazza della Repubblica. Un intervento realizzato dal Comune con i fondi del Pnrr che modificherà l'assetto urbanistico limitrofo al centro cittadino, garantendo un migliore impatto paesaggistico.

Nella giornata di oggi (7 febbraio) si è svolto il sopralluogo per l'accertamento sullo stato dei lavori da parte del sindaco Angelo Palmisano e dell'assessora ai Lavori Pubblici Emanuela Gervasi. Presenti anche il direttore dei lavori, Francesco Fuzio, e la ditta appaltatrice con il direttore operativo di cantiere.

Nel corso del sipralluogo si è constatata la demolizione della palazzina di Piazza della Repubblica. Ora si procederà con la rimozione dei materiali di risulta e con il successivo scavo per le fondazioni del nuovo edificio. Ancora in completamento, invece, la demolizione della palazzina presente in via don L. Guanella

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui