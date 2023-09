Countdown ai semafori per aumentare sicurezza stradale: ok del consiglio comunale

BRINDISI – Maggioranza e opposizione convergono sulla necessità di dotare di strumenti countdown (dispositivo che indica il tempo residuo di accensione della fase semaforica) i semafori cittadini e il passaggio a livello di via Osanna. E’ passato quasi all’unanimità (31 sì e un solo no) un ordine del giorno presentato dal consigliere comunale Alessandro Antonino (Impegno per Brindisi) nel corso della seduta del consiglio comunale iniziata stamattina (lunedì 25 settembre).

Il tema, fra l’altro, assume particolare rilievo il giorno successivo al dramma verificatosi in via Palmiro Togliatti, dove è deceduto un anziano pedone investito da un automobilista: una tragedia che pone in primo piano la questione della sicurezza stradale.

Il documento approvato dal consiglio comunale impegna sindaco e giunta a installare tale strumento “utilizzando le risorse necessarie dall’introiti delle sanzioni stesse)”. Primo cittadino ed esecutivo dovranno inoltre la fattibilità di installare gli strumenti, dove necessario, anche “in presenza di passaggi pedonali”, oltre all’installazione di “pulsantiera per la prenotazione del verde pedonale con sistema acustico per non vedenti”. Inoltre sindaco e governo cittadino sono invitati “ad interloquire con Rfi per verificare la fattibilità d’installazione di un indicatore/temporizzatore di chiusura/apertura passaggio a livello”.

Nell’ordine del giorno si ricorda anche che il Comune di Brindisi ha già dotato di T-red alcuni semafori, “per ridurre il numero d’incidenti e non con l’intento di fare cassa”. “Il sistema T-Red - . rimarca Antonino - è stato introdotto proprio per effettuare un controllo maggiore sugli automobilisti”. E grazie alla sua introduzione “nel periodo compreso tra luglio 2022 e settembre 2023 sono state effettuate circa 10.000 sanzioni”.

L’assessore all’Urbanistica, Massimiliano Oggiano, ha spiegato che in avvio di consiliatura è stata già riattivata la convenzione con l’attuale società che si occupa degli impianti di pubblica illuminazione ed è già prevista la predisposizione di strumenti cont down sia in viale Aldo Moro che in via Sant’Angelo.