Covid: continuano ad aumentare i positivi, i decessi e i ricoveri in Puglia

Sono 1434 (102 in più rispetto a ieri) i casi positivi al covid-19 scoperti oggi, giovedì 12 novembre, in Puglia. Sono 8.936, invece, i tamponi registrati. I positivi sono così suddivisi: 679 in provincia di Bari, 54 in provincia di Brindisi, 150 nella provincia Bat, 232 in provincia di Foggia, 121 in provincia di Lecce, 183 in provincia di Taranto, 15 residenti fuori regione.

Sono stati registrati 39 decessi: 10 in provincia di Bari, 8 in provincia Bat, 4 in provincia di Brindisi (uno è di Carovigno), 12 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 631.030 test e 8.252 sono i pazienti guariti.

I casi attualmente positivo sono 21.255, di questi 1338 sono ricoverati (ieri erano 1273). Il resto, 19917 è a domicilio. Dei ricoverati lo 0,7 per cento è in Terapia Intensiva. Per quanto riguarda lo stato clinico il 64 per cento è asintomatico, il 21,1 per cento paucisintomatico, il 7,1 per cento presenta sintomi lievi, il 2,1 per cento è in stato "severo" e

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 30.442, così suddivisi: 12.317 nella Provincia di Bari; 3.257 nella Provincia di Bat; 2.122 nella Provincia di Brindisi; 7.127 nella Provincia di Foggia; 2.243 nella Provincia di Lecce; 3.146 nella Provincia di Taranto; 229 attribuiti a residenti fuori regione; 1 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico della Regione Puglia

La situazione al Perrino e a Mesagne

Nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale Perrino di Brindisi sono ricoverati 17 pazienti. In Pneumologia 18, in Medicina interna 31, in Rianimazione 8 e nel centro Post Covid di Mesagne 13. Tra ieri e oggi si sono registrati cinque decessi di pazienti tra i 71 e i 75 anni, ricoverati in Medicina, Malattie infettive e Rianimazione.