Ancora alto il numero dei positivi e dei decessi, calano i ricoveri

Altre 29 persone sono morte in Puglia nelle ultime 24 ore a causa del Covid-19. Sono 1.668 i nuovi casi positivi registrati. Il numero dei tamponi effettuati, invece, è di 9.693. I positivi sono così suddivisi: 878 in provincia di Bari, 87 in provincia di Brindisi, 206 nella provincia Bat, 208 in provincia di Foggia, 98 in provincia di Lecce, 174 in provincia di Taranto, 11 residenti fuori regione, 6 casi di residenza non nota.

Sono stati registrati 29 decessi: 9 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 10 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 804.028 test. Sono 15.341i pazienti guariti, 645 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 40.760, di questi 1889 sono ricoverati, 22 in meno rispetto a ieri. Il 95,4 per cento dei positivi è a domicilio, fino a ieri era il 94,2.

Il totale dei contagiati in Puglia è di 57.647, così suddivisi: 22.294 nella Provincia di Bari; 6.568 nella Provincia di Bat; 4.002 nella Provincia di Brindisi; 13.364 nella Provincia di Foggia; 4.295 nella Provincia di Lecce; 6.741 nella Provincia di Taranto; 375 attribuiti a residenti fuori regione; 8 provincia di residenza non nota.

Qui il bollettino epidemiologico

Situazione ricoveri negli ospedali del Brindisino

Nell’ospedale di Ostuni sono ricoverati 23 pazienti in Medicina interna (ieri erano 22) e 8 in Pneumologia (ieri erano 14). Al Perrino, invece, ci sono 18 pazienti in Malattie infettive (ieri erano 19), 23 in Pneumologia, 24 in Medicina interna (eri erano 21), 9 in Rianimazione (ieri erano 10).

Tra ieri e oggi si sono verificati due decessi: un uomo di 66 anni in Rianimazione e una donna di 85 nel reparto di Medicina interna di Ostuni.

Nel Post Covid di Mesagne sono ricoverati 15 pazienti. Nel Post Covid di Ceglie Messapica 10 ricoveri. Sono in programna 5 ingressi nel post acuzie di Cisternino.