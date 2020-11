Covid-19: in Puglia i positivi sfiorano quota 30mila, quasi 3mila nel Brindisino

Sono 1456 i nuovi positivi al covid-19 in Puglia. Nelle ultime 24 ore, inoltre, sono stati registrati 10.102 tamponi. I casi positivi sono così: 478 in provincia di Bari, 91 in provincia di Brindisi (19 in più rispetto a ieri), 187 nella provincia Bat, 405 in provincia di Foggia, 175 in provincia di Lecce, 115 in provincia di Taranto, 10 residenti fuori regione, 5 casi di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

Sono stati registrati 16 decessi: 4 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 2 in provincia Bat, 7 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 702.823 test. Sono 10.240 i pazienti guariti (506 in più rispetto a ieri) 29.434 i casi attualmente positivi. Di questi 1610 sono i ricoverati, lo 0,7 per cento in terapia intensiva.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 40.803, così suddivisi: 15.981 nella Provincia di Bari; 4.597 nella Provincia di Bat; 2.799 nella Provincia di Brindisi; 9.436 nella Provincia di Foggia; 3.136 nella Provincia di Lecce; 4.562 nella Provincia di Taranto; 292 attribuiti a residenti fuori regione.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 20.11.2020 è disponibile al link: https://rpu.gl/cVxz

La situazione negli ospedali del Brindisino

Nell’ospedale di Ostuni sono ricoverati 18 pazienti in Medicina interna e 16 in Pneumologia. Nell'ospedale Perrino, invece, ci sono 17 pazienti in Malattie Infettive, 24 in Pneumologia, 31 in Medicina interna, 13 in Rianimazione. Ieri sera un paziente di 90 anni è morto in Pneumologia al Perrino.

Nel Post Covid di Mesagne sono ricoverati 15 pazienti. In quello di Ceglie Messapica ieri pomeriggio è arrivato il primo paziente.ù

A San Michele Salentino si registrano 46 casi: 7 minori e39 adulti di cui uno domiciliato in altro paese.