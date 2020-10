Coronavirus: positiva un'insegnante di una scuola media di Ostuni

OSTUNI – Ancora un contagio in una scuola della provincia di Brindisi. Una insegnante della scuola media “Barnaba Bosco” di Ostuni, plesso Orlandini Barnaba, è risultata positiva al Covid. La notizia è stata comunicata nella giornata odierna dalla dirigente scolastica, Guendalina Cisternino, alle famiglie e agli alunni. La preside ha ricevuto una comunicazione da parte dell’Asl Brindisi. L’azienda sanitaria non ha disposto provvedimenti di quarantena o di isolamento fiduciario nei confronti di altri alunni o insegnanti. Nella giornata di domani (sabato 17 ottobre) berrà effettuato un intervento di sanificazione di alcuni ambienti dell’istituto, affinché lunedì le lezioni possano riprendere in assoluta sicurezza.

