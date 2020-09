Covid 19, attivato il terzo drive in per i tamponi del Brindisino

FRANCAVILLA FONTANA - E' stato attivato oggi (18 settembre) il drive in per l'emergenza Covid di Francavilla Fontana, nel parcheggio esterno dell’ospedale Camberlingo. La postazione si aggiunge a quelle già attive a Fasano e a Brindisi, all’ingresso dell’ospedale Perrino. "Queste strutture - spiega il direttore generale della Asl, Giuseppe Pasqualone - sono fondamentali per l’attività di screening del dipartimento di prevenzione e permettono un prelievo rapido con una consegna del risultato in giornata".

"Un operatore - aggiunge Stefano Termite, direttore del servizio di Igiene e Sanità pubblica della Asl - raccoglie i dati della persona che deve essere sottoposta a tampone e subito dopo un altro esegue il prelievo che verrà consegnato al laboratorio. Queste postazioni sono in grado di effettuare fino a 200 tamponi al giorno, nell’arco di quattro ore: al drive in del Perrino da fine agosto abbiamo quasi raggiunto quota 2mila. Per i soggetti che sono positivi o contatti di casi già individuati – conclude Termite - il prelievo viene eseguito a domicilio”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Queste le modalità di prenotazione per i tamponi: la persona che accusa i sintomi del Covid-19 deve segnalarlo al medico di base che a sua volta informerà il dipartimento di prevenzione. È possibile, comunque, chiamare direttamente i numeri 3384640432 - 3381120340 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e giovedì pomeriggio anche dalle 15 alle 17, o inviare una e-mail di richiesta a sorveglianza.coronavirus@asl.brindisi.it.