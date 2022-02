Covid, installati sanificatori d'aria in tutte le scuole di San Donaci

SAN DONACI - Anche a San Donaci, come a Cellino San Marco, l'amministrazione comunale ha utilizzato circa 30 mila euro dei fondi Covid per migliorare la gestione dell'emergenza e garantire la prevenzione all’interno delle scuole. Sono stati installati sanificatori d'aria in tutte le scuole di ogni ordine e grado compresa la scuola d'infanzia paritaria presente sul nostro territorio. La notizia è stata diffusa sulla pagina Facebook del Comune.

"Con l’introduzione dei sanificatori, in ogni classe delle nostre scuole, si punta ad assicurare una maggiore tutela in un ambiente dove i nostri ragazzi trascorrono la maggior parte del loro tempo. Una misura che va intesa come grande attenzione, non solo verso gli studenti, ma anche verso i docenti e le famiglie".

"Con questo tipo di azioni si cerca di dare risposte concrete alla comunità, evitare la didattica a distanza e riuscire forse non ad inseguire il virus del Covid, ma a precederlo, garantendo nel contempo la formazione dei ragazzi in maniera continuativa".