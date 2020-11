Covid, scuole chiuse a Torre e Cellino per sanificazione

Continuano a emergere casi di positività nelle scuole del Brindisino: nella serata di oggi sono stati chiusi alcuni istituti in provincia a Torre Santa Susanna e Cellino San Marco.

Torre Santa Susanna

A Torre sono stati chiusi tutti i plessi dell’Istituto comprensivo ‘G. Mazzini’ saranno chiusi nella giornata di venerdì 13 novembre fino a data da destinarsi per la segnalazione di casi Covid.

"Si rende pertanto necessario effettuare interventi di sanificazione già concordati con l’amministrazione comunale. Le attività didattiche previste per la giornata di domani si svolgeranno in modalità asincrona. Sarà cura dell’Istituzione Scolastica fornire ogni ulteriore chiarimento in merito a tale provvedimento". Si legge in una nota diramata dall'istituto scolastico.

Cellino San Marco

A Cellino San Marco venerdì 13 novembre saranno chiuse: la scuola primaria Francesco Spina, della scuola materna "Jean Piaget" e della scuola materna "Luigi Orofalo" per le operazioni di sanificazione dell'intero plesso. Da quanto si apprende è risultata positiva una maestra