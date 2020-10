Il Covid arriva alle superiori, un contagio: lezioni in presenza sospese

OSTUNI - In una nota diramata attraverso il social network Facebook il sindaco di Ostuni, Guglielmo Cavallo, nella tarda serata di venerdì 23 ottobre, ha comunicato che una studentessa che frequenta il secondo anno del plesso di via Silletti, è risultata positiva al Covid-19.

"In detta scuola, la didattica in presenza sarà sospesa a partire da domani (sabato 24 ottobre, ndr), e fino al 3 novembre anche per le classi dei primi due anni. I compagni di classe e i docenti della studentessa positiva saranno sottoposti a tampone. I ripetuti casi devono convincerci a prestare massima attenzione alle indicazioni dettate".