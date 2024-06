Crisi della chimica: incontro al petrolchimico con il segretario nazionale Filctem

BRINDISI - Sono stati convocati per giovedì 20 giugno, presso la sala del Cral del petrolchimico di Brindisi, i delegati, le delegate di posto di lavoro, Rsu ed Rlsa della Filctem Cgil per svolgere un attivo del comparto chimico con la partecipazione di Antonio Pepe, segretario nazionale della Filctem Cgil.

Una riunione per una valutazione complessiva, sullo stato delle vertenze del settore industriale, su transizione ecologica decarbonizzazione e sulle scelte di strategia industriale, che le aziende presenti a Brindisi stanno pianificando a livello internazionale e che rischiano di generare grossi contraccolpi per la conferma dei siti produttivi e dei livelli occupazionali, l’economia e la sostenibilità sociale del territorio.

"Le disponibilità registrate nell’ultima riunione tenuta presso il Mimit lo scorso 10 giugno vanno velocemente perseguite, per arrivare ad un contratto di programma per lo sviluppo, così come va dato immediato seguito alla annunciata convocazione di un tavolo sulla crisi della chimica di base" si legge in una nota Filctem

"Va sostenuto l’impegno al ricorso alla legge 181 del 1989, finalizzata al rilancio delle attività industriali, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al sostegno dei programmi di investimento e allo sviluppo imprenditoriale delle aree colpite da crisi industriale e di settore - conclude la nota -, serve una legge speciale per Brindisi".

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui