Crisi giunta comunale, Pd Brindisi: "Una vergogna, la nostra città merita di più"

Riceviamo e pubblichiamo una nota del Partito Democratico di Brindisi in merito all'azzeramento della giunta comunale ufficializzata in data odierna, 8 luglio, dal sindato di Brindisi Giuseppe Marchionna (leggi la notizia).

L’azzeramento della giunta comunale, ad un anno dall’insediamento dell’Amministrazione Marchionna, rappresenta l’ennesima farsa della compagine del centrodestra cittadino.

Una mossa che arriva dopo un indegno tira e molla di oltre tre settimane che ha fatto perdere tempo prezioso ed ha dimostrato la totale inadeguatezza dell'attuale amministrazione nel fronteggiare le molteplici problematiche della nostra città.

L’instabilità, che si è dimostrata una costante sin dalle prime battute di questa amministrazione cittadina, aggravata da questa decisione avrà come principali vittime i dipendenti della Brindisi Multiservizi che da mesi aspettano un piano industriale per il proprio futuro, le vertenze occupazionali del comparto produttivo che non avranno un autorevole rappresentante istituzionale capace di sostenere le loro istanze, i cittadini di Brindisi che continueranno a non avere alcuna attenzione a partire dalla mancata programmazione dell'estate brindisina, con conseguenze disastrose per l'economia locale che si basa anche sul turismo e sugli eventi culturali e ricreativi.

In questo contesto di emergenze non affrontate e di problemi irrisolti appare chiaro che le priorità dell'amministrazione Marchionna siano rivolte solo alla spartizione delle poltrone piuttosto che al bene della cittadinanza.

È davvero deprimente e vergognoso assistere ad una tale mancanza di visione e di capacità amministrativa.

Brindisi merita un'amministrazione comunale che lavori con impegno, trasparenza e competenza per il bene comune, affrontando con serietà le sfide che abbiamo davanti.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui.