Crisi industriale, Pichetto Fratin a Brindisi: "La città è in transizione, serve aiuto dalle aziende"

BRINDISI - Si è svolto questa mattina, 15 luglio, nella sede della Prefettura di Brindisi, l'incontro tra le organizzazioni sindacali e Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica. Il tema era quello della crisi industriale che, ormai da tempo, attanaglia il terriTorio brindisino. All'incontro, oltre al prefetto Luigi Carnevale, era presente anche l'onorevole Mauro D'Attis.

"Brindisi è una realtà in grande trasformazione, dove ci sono una serie di temi che mi sono stati rappresentati e che riguardano la transizione industriale: in parte energetica ed in anche parte ecologica - ha detto il ministro Pichetto Fratin a margine dell'incontro -. Le conseguenze si riversano sulla struttura industriale storica della città, che comunque ha una capacità di reazione molto forte - ha proseguito -. Attraverso il confronto fra tutti gli attori coinvolti, si deve accompagnare questo grande cambiamento. Un ruolo lo devono svolgere anche le imprese che finora hanno operato su questa realtà".

"Il decreto di chiusura del carbone - prosegue il ministro, facendo riferimento alla condizione di Cerano - determina delle conseguenze dirette su quelli che sono gli occupati della proprietà, ma anche conseguenze indirette che vanno, in qualche modo, accompagnate. Tutto ciò non riguarda solo il sistema industriale ma anche quello commerciale e sociale".

A domanda di BrindisiReport, in merito ad un possibile investimento nel settore del fotovoltaico, annunciato di recente a Brindisi dal ministro Matteo Salvini con coinvolgimento di Enel ed Rfi, Picchetto Fratin ha affermato di non essere a conoscenza di attività di questo tipo.

