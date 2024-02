Crisi produttiva e vertenze: sindacati Cobas incontrano Marchionna

BRINDISI - I sindacati Cobas incontreranno il primo cittadino Giuseppe Marchionna con l'intento di costruire un fronte unico cittadino, per sostenere investimenti alternativi alle chiusure ed ai problemi dei settori produttivi. L'iniziativa si svolgerà domani, 9 febbraio, presso la sala Mario Marino Guadalupi del Comune ed avverrà dopo i due incontri in Prefettura.

Qui, alla presenza di sua eccellenza Michela La Iacona, erano già state esposte le problematiche dei settori energetico, chimico ed aeronautico. Per non parlare delle incertezze sul concorso di Polizia Locale e delle problematiche riguardanti le società della Bms, Santa Teresa e Teorema. Oggetto della nuova discussione sarà anche il Centro anti violenza che in questi giorni ha scatenato ferventi polemiche, il canile ed il futuro a Brindisi dell'azienda Basell.

"Chiederemo al sindaco di continuare ad intervenire anche in opportune riunioni - sostengono Roberto Aprile e Cosimo Quaranta dai Cobas -, per non essere strozzati da appalti al ribasso, per recuperare investimenti alternativi alla decarbonizzazione spostati altrove, per le società comunali e provinciali che rischiano di chiudere - proseguono - , oltreché per i pezzi di lavorazione aereonautica di Brindisi. Unitamente, c'è la necessità di porre le basi per un altro modello di sviluppo" concludeono.

