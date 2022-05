Christian De Sica e Fabrizio Moro a San Pancrazio: dal comune biglietti gratis per chi ha il reddito basso

SAN PANCRAZIO SALENTINO - Il Comune di San Pancrazio Salentino dà la possibilità di partecipare a due spettacoli a pagamento che si svolgeranno ad agosto prossimo, anche a chi ha un reddito basso e non può permettersi l'acquisto dei biglietti. Con Determina dirigenziale nr. 564 dell'11 maggio scorso, infatti, è stato approvato un avviso pubblico per l’assegnazione di biglietti per due spettacoli in programma presso il Forum Eventi di San Pancrazio Salentino per l'estate 2022 da destinare a persone e/o famiglie in condizioni di disagio economico e sociale. Precisamente il 17 agosto si svolgerà il concerto di Fabrizio Moro con "La mia voce" e il 20 agosto andrà in scena lo spettacolo di Christian De Sica con "Una serata tra amici".

La somma disponibile è pari a complessivi 5mila euro (2.500 per ciascun spettacolo). I biglietti saranno assegnati tramite pubblico sorteggio, un biglietto per nucleo familiare, nei limiti della capienza dei biglietti disponibili per lo spettacolo indicato. Possono presentare domanda i cittadini che possiedono, unitamente al proprio nucleo familiare, un Isee in corso di validita? non superiore a 7.500 euro.

Gli interessati dovranno presentare domanda, esclusivamente a mezzo e-mail e/o pec, all'indirizzo: protocollo.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it. Scadenza del termine per la presentazione delle istanze: 17 giugno 2022 ore 12

