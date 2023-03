Blocco assunzioni Sanitaservice: ”Criticità per carenza di personale"

BRINDISI - In una nota inviata al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, all’assessore Sanità della Regione Puglia Rocco Pales, al capo Dipartimento promozione della Salute della Regione Puglia Vito montanaro e per conoscenza al direttore generale Asl Br dott. Giovanni Gorgoni, all’amministratore Unico sanitaservice Asl Br, al dott. Francesco Zingarello Pasanisi la segretaria provinciale Cgil Chiara Cleopazzo affronta la questione legata alle "Criticità per carenza di personale ausiliario ed amministrativo in Sanitaservice Asl Br" e chiede un urgente incontro, che comprenda anche il Comitato Sepac della Regione Puglia. Di seguito la nota

Nonostante la gravissima carenza di personale rispetto all’ultimo Business Plan di Sanitaservice Asl Br Srl, delibera Asl Br 1949/2021, si constata, con sgomento, l’ulteriore “blocco delle assunzioni in Sanitaservice” disposto dall’assessorato alla Salute della Regione Puglia con nota del 23.3.2023. In occasione della riunione sindacale del 10.10.2022 tra Asl Br, rappresentata su delega del Dg dal direttore amministrativo dott. Andrea Chiari, dall’amministratore unico Sanitaservice Asl Br dott.Ssa Maria Rosa Di Leo e la delegazione Cgil-Cisl-Uil-Fials, le parti attestavano come reale fabbisogno 53 ausiliari - 8 portieri - 9 amministrativi full-time, in funzione dei nuovi servizi già attivi in aggiunta alle previsioni del Business Plan vigente e delle carenze strutturali per assenze della stessa partecipata pubblica.

Ad aggravare il quadro delle criticità si deve necessariamente sottolineare come tutto il personale di Sanitaservice Asl Br abbia migliaia di giorni di ferie non smaltite di anni precedenti, precludendo così anche il riposo biologico ai lavoratori con un automatico innalzamento degli infortuni. Da un punto di vista erariale la stessa partecipata è già stata oggetto di verifiche, multe e maggiorazione di tasse proprio per le ferie non effettuate dai lavoratori. Con il disperato tentativo di tamponare le carenze di organico Sanitaservice Asl Br continua a somministrare lavoro straordinario e turni non regolari. Alla luce della certificazione delle carenze di organico della stessa Asl Br nell’incontro su indicato del 10.10.2022 si denuncia il serio rischio di interruzione di pubblici servizi erogati da Sanitaservice per Asl Br. Vista la gravità della situazione, la scrivente organizzazione sindacale chiede un urgente incontro, che comprenda il Comitato Sepac della Regione Puglia, alle Ss Ll.