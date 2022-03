Crociere: 2022 da record per il porto Brindisi, in programma 71 approdi

BRNDISI – Dopo un biennio di vacche magre, pesantemente condizionato dalla pandemia da Covid, farà registrare numeri da record la stagione crocieristica 2022. Nel porto di Brindisis sono infatti 71 gli approdi previsti fra aprile e novembre: un numero mai toccato in precedenza.

Si parte domenica prossima (3 aprile), quando per le ore 8 è previsto l’ormeggio della nave Europa della compagnia Hapag-Llloyd Cruises. Si tratta di una sorta di resort galleggiante, in grado di ospitare 500 passeggeri, nel comfort più totale. La grande protagonista sarà la Msc Armonia, che toccherà Brindisi praticamente ogni lunedì, dall’11 aprile al 14 novembre, data di chiusura della stagione crocieristica. La Costa Luminosa, invece, farà tappa a Brindisi nelle giornate di venerdì, con l’eccezione di sabato 4 giugno, data del primo ormeggio. Per il resto sono previsti gli approdi delle navi Island Sky (Noble Caledonia), Amadea (Phoenix Reisen), Monet (Elegant Cruises), Norwegian Star (Norwegian Cruise Line), Sebourne Quest (Seaburne Cruise Line), Oosrerdam 8Holland America Line), Club Med 2 (Club Med), Msc Sinfonia, The Word (Wilhelmsen).

L’amministrazione comunale di Brindisi, in sinergia con l’Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Meridionale, ha messo in campo una serie di iniziative con l’obiettivo di rendere la città pronta e accogliente anche incentivando una visita futura con soggiorno nel territorio. Sul lungomare tornerà il mercatino con 20 stand in cui sarà consentita solo la vendita di prodotti artigianali e souvenirs. Gli operatori sono stati inoltre invitati a presentare le proprie proposte di accoglienza. Quelle selezionate dalle compagnie, saranno inserite nei cataloghi di offerte di escursioni e attività relative al Comune di Brindisi.

Il calendario completo: PORTO DI BRINDISI CALENDARIO CROCIERE 2022-2