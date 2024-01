Rischio crollo solaio nel centro storico: dopo 5 mesi strada ancora off limits

BRINDISI - Era il 19 luglio dello scorso anno quando si verificò il rischio del crollo di alcuni solai di un vecchio palazzo abitato in via Cittadella Nuova, nel centro storico della città. Intervennero i vigili del fuoco e la Polizia locale, i tre locali occupati dei nove alloggi interessati dell’edificio furono messi in sicurezza e le otto persone che vi abitavano dovettero abbandonare le loro abitazioni. Fu transennata e chiusa la traffico la strada che costeggia il palazzo da via Cittadella Nuova fino all’incrocio di Via dei Mille, e da quella data è rimasta transennata, letteralmente abbandonata, e diventata zona per abbandono di rifiuti di ogni tipo oltreché meta preferita dei padroni di cani che la utilizzano per i bisogni dei loro animali.

Questa via veniva solitamente attraversata da migliaia di turisti perché di collegamento fra il Castello Svevo Aragonese, che si trova in via dei Mille, e la Chiesa di San Benedetto costruita nel 1089 con lo storico ed originale Chiostro quadrato, e dove sono stati ritrovati affreschi che risalgono al XIII secolo, ed il campanile romanico. Grazie ad un accordo fra Comune ed Autorità Militare, da qualche anno il Castello, si può visitare nei giorni di sabato e domenica, a settimane alterne, mentre la Chiesta ed il Chiostro di San Benedetto sono aperte al culto e quindi fruibili regolarmente. Si valuta che nel 2022 vi sono stati circa 42mila visitatori nei due monumenti storici della Città. È trascorsa invano una intera stagione estiva ed ancora oggi, tuttavia, dopo circa sei mesi la strada è ancora chiusa al passaggio pedonale e veicolare, è transennata con grate ed inferriate di pessima visione che non rende omaggio alla città ed al suo centro storico, ed è il peggiore biglietto da visita per tutti i visitatori ed i turisti stranieri che scendono dalle navi crociere e che giungono a Brindisi attratti il patrimonio storico di cui la città è ricca. Si attende ora un preciso ed urgente segnale positivo da parte del Comune di Brindisi perché venga ripristinata nel più breve tempo possibile questa importante strada del centro che collega due fra i più interessanti monumenti storici della città.