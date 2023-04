Csv Brindisi- Lecce Volontariato nel Salento, riconfermata la presidenza uscente

Il consiglio direttivo del Csv Brindisi- Lecce Volontariato nel Salento, riunito come da statuto, ha riconfermato all’unanimità la presidenza uscente nelle persone di Luigi Conte e Cesare Giovanni Spedicato (detto Rino). Si è tenuta nel pomeriggio di lunedì 17 aprile presso la sede del Csv di Lecce, in via Merine, l’assemblea dei soci, chiamata a votare l’approvazione del bilancio consuntivo del 2022 del centro servizi nonché il bilancio sociale. Sono stati approvati entrambi all’unanimità.

Quello di ieri ha rappresentato un momento particolarmente importante che in sostanza conferma l’operato dell’ente e ne delinea le prospettive future. In una seconda fase l’assemblea dei soci ha approvato, all’unanimità, la lista dei 18 consiglieri del Csv Brindisi - Lecce, dei tre probiviri e dei due componenti dell’organo di controllo. Il Consiglio Direttivo, riunito come da statuto ha infine riconfermato all’unanimità la presidenza uscente nelle persone di Luigi Conte e Cesare Giovanni Spedicato (detto Rino).