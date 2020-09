Chiusi in una busta e abbandonati: cuccioli salvati da una cittadina

BRINDISI - Sono stati chiusi in una busta e abbandonati nelle campagne. In questo modo qualcuno ha deciso di sbarazzarsi di una cucciolata di otto cani che stamattina (giovedì 24 settembre) è stata rinvenuta in contrada Jaddico. I piccoli, con il cordone ombelicale ancora attaccato, sono stati trovati da una cittadina, allertata dai guaiti che provenivano dal bordo della strada, nei pressi del santuario. Sul posto, su segnalazione della Polizia Locale di Brindisi, si è recato il servizio veterinario dell’Asl Brindisi. E’ stato informato del ritrovamento anche il volontario Andrea Silvestri. Da quanto appreso, le bestiole sono state trasportate presso una clinica veterinaria di Francavilla Fontana.