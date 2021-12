Cultura e agricoltura: la mission dell'azienda agricola Pugliese

Cultura va a braccetto con agricoltura. L’azienda agricola Pugliese ha avviato i lavoro per l’ampliamento del proprio punto vendita situato in via Gallipoli, nel centro di Brindisi, con l’obiettivo di farne un bistrot in cui coniugare la convivialità all’insegna di un bicchiere di buon vino con iniziative culturali. Vincenzo Pugliese e la figlia Velia hanno parlato di questo progetto nel corso di un incontro con i giornalisti.

