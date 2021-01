Befana solidale a Fasano: pasti offerti dai cuochi contadini di Coldiretti Puglia

FASANO- Doneranno i pasti alla mensa sociale Paolo VI a Fasano, nella giornata di domani, 6 gennaio: i cuochi contadini di Campagna Amica che aderiscono agli agriturismi di Terranostra Puglia, associazione agrituristica di Coldiretti, hanno lanciato l’iniziativa Befana solidale, un gesto di solidarietà a beneficio dei nuovi poveri cresciuti del 40% a causa dell’emergenza economica scatenata dalla pandemia da Covid.

Gli agriturismi di Terranostra Puglia, nonostante la chiusura forzata e la conseguente perdita di fatturato, hanno voluto pensare ai tanti sfortunati che hanno bisogno di aiuto anche per mangiare per effetto della crisi economica e sociale provocata dalla pandemia e dalla conseguente perdita di opportunità di lavoro.

L’appuntamento è domani 6 gennaio 2021, dalle ore 11, con i cuochi contadini degli agriturismi pugliesi alla mensa sociale Paolo VI° a Fasano. Fra i nuovi poveri – sottolinea la Coldiretti regionale – ci sono coloro che hanno perso il lavoro, piccoli commercianti o artigiani che hanno dovuto chiudere, le persone impiegate nel sommerso che non godono di particolari sussidi o aiuti pubblici e non hanno risparmi accantonati, come pure molti lavoratori a tempo determinato o con attività saltuarie.

Presso i centri di distribuzione dei pacchi alimentari e alle mense della solidarietà – conclude Coldiretti Puglia - si presentano persone e famiglie che mai prima d’ora avevano sperimentato condizioni di vita così problematiche e ai centralini arrivano decine di telefonate al giorno con richieste di aiuto perché padri e madri non sanno come sfamare i figli e si vergognano di trovarsi per la prima volta in questo tipo di difficoltà