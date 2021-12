Consegnati alla Senologia del "Melli" i due lettini del cuore

SAN PIETRO VERNOTICO - Sono stati consegnati il 22 dicembre scorso, al reparto di Senologia diagnostica dell'ospedale "Melli" di San Pietro Vernotico, i due lettini elettrici per disabili e persone con difficoltà di deambulazione, acquistati grazie alla raccolta fondi avviata dall'associazione "Cuore di Donna" di Brindisi e alla generosità di alcuni sponsor che hanno sostenuto il progetto. Alla consegna erano presenti alcune socie ed il personale medico. Il reparto e il distretto senologico sono diretti dai dottori Capodieci e Galiano.



"Il successo del progetto, riconosciuto in maniera integrale dai protagonisti, andato oltre ogni più rosea aspettativa - spiegano dall'associazione - è il frutto di giorni di intenso lavoro da parte delle nostre volontarie e la conferma che la serietà, la tenacia, la voglia di esserci per il territorio brindisino, restano valori grazie ai quali è possibile ambire a qualsiasi traguardo. Non è stato semplice, come sempre avviene quando si vogliono raggiungere nel breve obiettivi importanti. La pressione è stata tanta, ma la volontà di non deludere ed accontentare tutti è stata ancora più forte."

Si ringraziano: Ance, Cea Costruzioni s.r.l, Cobuild, Tenuta Morone, Cantine Due Palme, vSnals, Gli Amici di Acque Chiare, Marseglia Ambiente, Colaianni srl, Giuseppe Zurlo agente Kerakoll, Salento Casa, Co. Ge. Se., Gioielleria Anna Longo, Gioielli Nuzzo, Oasi del Cornetto, Gluti..-Nò, Braceria Escosazio, Bar La Nuova Capannina, Caffè Continental, B&B La Sorgente,

Masterpink, Claudio Renna, Narciso, Noha, Ottica Nigro, Ottica De Bernardi, Macelleria G. De Vitis, Enoteca Fedele, Zurlo Parrucchieri, Charme Parrucchieri, Portobello's, Tabaccheria Scaglierini, Novembre Store, Nbb Store, Tipografia Botrugno.