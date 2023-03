"Cuore di donna", visita e doni al Perrino in occasione dell'8 marzo

BRINDISI - Oggi, 8 marzo, Festa della Donna, presso il reparto di Chirurgia senologica e ricostruttiva dell'ospedale Perrino di Brindisi, l'associazione "Cuore di Donna", da sempre attenta e vicina alle donne, a maggior ragione nella giornata odierna, ha voluto essere vicina alle pazienti ricoverate, donando loro un momento di serenità e consegnando un piccolo pensiero.

L'associazione ha, inoltre, donato al reparto, diretto dal dottor S. Burlizzi, le shopper per drenaggio post operatorio, progetto adottato in tutte le "Brest Unit" d'Italia dove è presente l'associazione. Per la sensibilità dimostrata all'iniziativa, il sodalizio di "Cuore di Donna" ringrazia la Farmacia Cannalire, la Farmacia Raffaello, Coffee House e Sweet & love.