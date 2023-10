"Dalla cura all'aver cura": il convegno delle suore Antoniane di Mesagne

MESAGNE - La Congregazione delle Suore Oblate di Sant'Antonio di Padova, con il patrocinio della città di Mesagne, organizza per oggi (venerdì 27 ottobre), alle ore 16.30 nella Rssa Sant'Antonio di Padova di Mesagne, in via Arno,7, il convegno da titolo "Dalla cura all'aver cura. Il diritto di invecchiare vivendo". Si legge in una nota che annuncia l'evento: "Nei contesti della salute e della cura è diventato urgente ripensare la differenza sul significato del prendersi cura (in senso tecnico) e dell'aver cura, poiché nelle istituzioni e nei servizi il curare in senso medico, ma anche in senso educativo e sociale, perde di vista l'aver cura dell'altro, quella sollecitudine autentica che si fonda sulla relazione".

Il convegno si aprirà con la presentazione e i saluti istituzionali di suor Anna Fumarola, madre generale della Congregazione delle Suore Oblate di Sant'Antonio di Padova e di Antonio Matarrelli, sindaco della città. Prosegue la nota: "La situazione di emergenza prodotta dal Covid-19 ha accentuato ancor di più tale necessità. Negli ultimi anni la cronaca ha riportato numerosi episodi di violenza verso pazienti in condizione di disabilità da parte di coloro che dovrebbero aver cura di loro. Tuttavia, non va ignorata la presenza di servizi e operatori che offrono, invece, risposte di qualità eccellente, di alta professionalità e attenzione alle relazioni".

Poi, si cerca di rispondere a un interrogativo: "Cosa fa la differenza? E' evidente la necessità di una selezione accurata, di un controllo costante sulle attività degli operatori, di una formazione continua per favorire la crescita professionale e la rimotivazione iniziale affinché non sbiadisca nel tempo. Alla luce di ciò si è scelto di articolare una riflessione focalizzata sul ripensamento della formazione delle professionalità sanitarie, una formazione che fornisca gli strumenti per promuovere una visione biopsicosociale dei pazienti in condizione di disabilità, avendo cura del loro progetto di vita e della loro qualità della vita, rendendoli così protagonisti del processo di cura".

I relatori della serata saranno: don Pietro Depunzio, parroco di Mater Domini in Mesagne; Giuseppe Massaro, dirigente del commissariato della polizia di stato di Mesagne; l'avvocato Oronza Gioia, esperta in diritto familiare e dottore in Diritto canonico; Serena Mingolla, giornalista scientifica e coordinatrice del progetto "Dico donna, dico diritti"; Lucia Chiffi, educatrice presso la Rssa "Sant'Antonio di Padova". Moderatrice sarà Laura Spagnolo, assistente sociale presso la Rssa "Sant'Antonio di Padova". Le conclusioni del convegno saranno affidate a monsignor Giovanni Intini, arcivescovo di Brindisi-Ostuni.

La nota che accompagna l'annuncio dell'evento si chiude con le parole del pontefice. Assieme alle migrazioni la vecchiaia, spiega papa Francesco, è tra "le questioni più urgenti che la famiglia umana è chiamata ad affrontare in questo tempo". L'eterna giovinezza "è un'allucinazione molto pericolosa" ed essere vecchi è "altrettanto importante e bello che essere giovani".