Polo Onu di Brindisi, D'Attis incontra la direttrice: "Attrarre nuove attività delle Nazioni Unite"

BRINDISI - Di seguito la nota dell'onorevole brindisino Mauro D'Attis, commissario regionale di Forza Italia?, dopo l'incontro con la direttrice polo Onu di Brindisi

“Ho incontrato la direttrice della Base logistica delle Nazioni unite a Brindisi, la dottoressa Giovanna Ceglie, per un incontro di proficuo dialogo sulle prospettive per il rilancio del Polo Onu, nel solco dell’impegno della Farnesina e degli altri Ministeri coinvolti. L’obiettivo che si pone davanti a noi è attrarre nuove attività delle Nazioni Unite, facendo leva sulla contemporanea presenza, unica nel suo genere nel sistema Onu, di strutture per il Mantenimento della Pace e di assistenza umanitaria".

"L’impegno del Governo - soprattutto del vice presidente e ministro degli Esteri Antonio Tajani, che sta seguendo la questione con attenzione e a breve sarà a Brindisi - è dimostrato anche dalla prossima visita, prevista a fine febbraio, del Sotto Segretario Generale delle Nazioni Unite per le Questioni Operative, Atul Khare. Tra i vertici delle Nazioni Unite vicini al segretario generale dell’Onu Guterres, è lui il responsabile per i centri come quello di Brindisi. È imminente, inoltre, la visita a Roma della vice segretaria generale delle Nazioni Unite, Amina Mohammed, che costituirà un’importantissima occasione per alimentare il partenariato tra l'Italia e le Nazioni Unite e valorizzare la presenza onusiana in Italia. Anche il Parlamento sta fornendo il suo contributo: grazie a un emendamento a mia firma, la Legge di Bilancio ha stanziato 3 milioni di euro fino al 2025 per la stipula di contratti a tempo determinato per il personale docente e amministrativo madrelingua o esperto in relazione al curricolo previsto per le scuole europee".

"Continueremo a lavorare affinché vi sia un sistema scolastico in loco in grado di attrarre i funzionari stranieri che lavorano al Polo Onu. Questo potenziamento sarà cruciale per la collaborazione tra Italia e Nazioni unite, per l’immagine di Brindisi e la crescita del territorio. Per questo ho ritenuto di incontrare la direttrice del Polo e condividere con lei quanto si sta facendo a tutti i livelli istituzionali”.