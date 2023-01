D'Attis incontra il nuovo prefetto: "Tante sfide da affrontare con sinergia"

BRINDISI - Il commissario regionale di Forza Italia, l’onorevole Mauro D’Attis ha incontrato il nuovo prefetto di Brindisi Michela La Iacona. “Oltre che darle il mio benvenuto, a lei ho offerto tutta la disponibilità a collaborare per il territorio, ben consapevoli entrambi delle tante sfide che lo attendono e delle attenzioni che Governo e Parlamento devono dedicargli. Sono certo che il nuovo Prefetto di Brindisi saprà interpretare al meglio il suo incarico avendo la piena fiducia del Ministro Piantedosi e del Governo che l'ha nominata".

"Tanti i dossier aperti, compresi quelli che riguardano vertenze aziendali e occupazionali, ma anche i tavoli di confronto per lo sviluppo del territorio, oltre che le politiche della sicurezza. Abbiamo condiviso l’apprezzamento per il lavoro svolto a Brindisi dal prefetto Carolina Bellantoni, oggi incaricata del ruolo di funzioni di vice capo dipartimento per l'amministrazione generale per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie a Roma. È stato un incontro cordiale e proficuo ed il Prefetto potrà contare su di me ogni volta che sarà necessario il supporto del parlamentare che rappresenta il territorio”.