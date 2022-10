Attivato uno sportello informativo e di ascolto per le vittime di reato

BRINDISI - L’Ordine degli Avvocati di Brindisi di concerto con il Comitato per le Pari Opportunità mette a servizio delle vittime di reato lo sportello informativo e di ascolto per dare supporto alle persone che hanno subito un reato. Lo sportello viene istituito in attuazione al Progetto della Regione Puglia “Dalla loro parte. Sportelli informativi e spazio di ascolto per le vittime di reato” e sarà operativo a partire dal 10 ottobre, ogni giorno, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Avvocati Specializzati e Comitato Pari opportunità gestiranno il servizio presso gli uffici dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi, assicurando, a coloro che ritengono di essere vittime di reato, una corretta informazione sulla tutela giuridica dei propri diritti e interessi e dando altresì indicazioni relative ad interventi di supporto psicologico, ove necessari.

Il progetto si pone l’obiettivo di rafforzare il sistema di assistenza alle vittime, attraverso la collaborazione di tutte le istituzioni e di tutti i Servizi territoriali competenti, garantendo il necessario raccordo dei diversi e specifici interventi.