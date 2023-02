Dcm, il sindaco incontra i lavoratori in cassa integrazione che rischiano il licenziamento

BRINDISI - Il sindaco di Brindisi Rossi, nella mattinata di oggi, martedì 28 febbraio, ha incontrato una delegazione dei lavoratori della Dcm (ex Gse) in cassa integrazione su richiesta del sindacato Cobas per scongiurare l'imminente rischio di licenziamento.

"Ho raccontato loro del vertice a cui ho partecipato il 10 febbraio scorso convocato dal Ministero dello Sviluppo economico in merito al futuro dei lavoratori nel nostro territorio del gruppo Dema e Dar", spiega Rossi in una nota inviata agli organi di informazione.

"In quell’occasione ho espresso la forte preoccupazione perché non c’è stata chiarezza durante l’incontro, non è chiaro il piano industriale della società e rispetto alla comunicazione che ci è stata fatta di due manifestazioni d’interesse da parte di altre aziende che vorrebbero rilevare le proprietà, non si conoscono le intenzioni del gruppo sulla vendita e la natura delle proposte dei potenziali acquirenti. Questa situazione di incertezza si protrae da troppo tempo".

"Ho ribadito che per noi devono essere inclusi nella discussione i lavoratori Dcm perché anche le loro difficoltà emergono dalla stessa condizione originaria, l’ex Gse. Porre i circa 60 lavoratori con le loro famiglie fuori da questo perimetro di discussione per noi è inammissibile. Non si possono continuare a dare soldi pubblici senza tenere dentro tutti. Chiediamo al Governo di convocare un tavolo più concreto in cui siano presentate strategie e piani industriali”.

La nota di Roberto Aprile, Cobas

Abbiamo condiviso con il sindaco Rossi la posizione che i lavoratori Dcm devono far parte della soluzione del gruppo Dema, che vede a Brindisi la decisione di chiudere due stabilimenti Dema e Dar. Il Cobas ha riferito al sindaco Rossi di aver fatto una richiesta di incontro al presidente della task force sulla occupazione Regionale, Leo Caroli, per discutere all’interno delle riunioni sulla crisi di Dema anche dei lavoratori della Dcm.

Cosa peraltro che abbiamo sempre condiviso con lo stesso presidente della Task Force, Leo Caroli. Il sit in si è sciolto dopo l’incontro con il sindaco Rossi per darsi appuntamento presso la sede del Cobas di viale Commenda 74 per Venerdì 3 marzo alle ore 9. L’ordine del giorno della riunione è l’organizzazione di una manifestazione a Bari entro la metà di marzo per incontrare Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia.

Quello che chiederemo a Emiliano è che si faccia portavoce presso il Governo e Ministeri vari della restituzione a Brindisi delle attività perse nel corso degli ultimi anni, che porterebbero indietro quasi mille posti di lavoro.