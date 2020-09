Dea canta Vinicius, lo spettacolo di samba e bossa nova a Mesagne

MESAGNE- Voce potente e penetrante con timbriche vicino al soul: Andrea Gil, in arte Dea, allieterà sabato 19 settembre dalle 20.30 il pubblico che siederà nell’atrio del Castello normanno-svevo con lo spettacolo “Dea canta Vinicius”.

La Bossa nova incontra il Samba grazie alle corde vociali della cantante di origine brasiliana, nativa della città di San Paolo, con alle spalle una carriera da modella per diversi e famosi brand. Ma l'amore per la sua terra e per i generi musicali brasiliani la spinge a nuove sfide: omaggiare il poeta, padre fondatore del genere musicale, il cantautore Vinicius de Moraes che Dea interpreterà in lingua originale, accompagnata dalla voce narrante di Francesco Scalera.

All’appuntamento musicale gratuito, patrocinato dal comune di Mesagne, parteciperanno gli altri membri del progetto Paolo Rosato al sax, Pasquale Suma alla chitarra, Andrea Esperti al contrabbasso e Marco Calabretti alla batteria.