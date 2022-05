Non ce l'ha fatta l'uomo colto da malore all'uscita dal cimitero: donati gli organi

BRINDISI - Non ce l'ha fatta il 69enne che nella mattinata di domenica primo maggio scorso è stato colto da malore all'uscita dal cimitero di Mesagne mentre era in sella alla sua moto, una Suzuky V-strom. L'uomo è deceduto nelle scorse ore presso l'ospedale Perrino di Brindisi dove era stato portato in condizioni disperate da un'ambulanza del 118, chiamata da alcuni cittadini che avevano assistiti alla scena. La famiglia, moglie e figli, ha dato il consenso per la donazione degli organi. Si tratta della prima donazione del 2022 avvenuta nella provincia di Brindisi.

"L’osservazione è cominciata in Rianimazione nel primo pomeriggio di ieri, 2 maggio. Il consenso alla donazione da parte della famiglia (la moglie e i figli) è stato unanime, una decisione presa con grande consapevolezza. Dopo il colloquio è stato allertato il Centro Regionale Trapianti e si è attivata la procedura finalizzata al prelievo di organi e al trapianto a pazienti in lista di attesa". Si legge in una nota dell'ospedale.

"Nella notte sono arrivate le équipe di prelievo che hanno lavorato insieme all’équipe di Urologia del Perrino e al team di Anestesia e Rianimazione e del blocco operatorio dell’ospedale. Le attività si sono concluse questa mattina, con il coordinamento della dottoressa Ada Patrizio, responsabile aziendale prelievo di organi e tessuti, del dottor Massimo Calò, direttore del reparto".

E’ vicino alla famiglia il direttore generale della Asl Brindisi, Flavio Maria Roseto: “Una perdita rappresenta sempre un grande dolore, ma la scomparsa improvvisa di una persona cara è una tragedia. Ringraziamo tutti la moglie e i figli per l’immenso atto di generosità e altruismo che salverà la vita di altre persone”.