Lutto per l'arcivescovo Satriano, è deceduta la mamma Giovanna

Un grave lutto ha colpito l'arcivescovo di Bari-Bitonto, monsignor Giuseppe Satriano: è deceduta oggi, sabato 17 aprile, la mamma Giovanna.

A darne notizia è l'ufficio stampa dell'arcidiocesi, che in una nota esprime cordoglio per la perdita: "L'Arcivescovo emerito S.E. mons. Francesco Cacucci, Il Vicario generale mons. Domenico Ciavarella, il Consiglio episcopale, il Presbiterio diocesano, l’ordine dei Diaconi permanenti e la Chiesa tutta di Bari-Bitonto, sono vicini al vescovo Giuseppe e ai suoi famigliari per la perdita della cara mamma Giovanna e assicurano la preghiera di suffragio, invocando dal Padre della Misericordia la consolazione per tutti coloro che soffrono, nella certezza che la signora Giovanna vive già oggi nella Pasqua eterna del Cristo Risorto. La consegniamo alle mani amorevoli del Padre, certi che la conserverà nella sua casa per la festa senza tramonto. Nelle celebrazioni festive di domani, la Chiesa diocesana tutta assicura un ricordo nella preghiera".