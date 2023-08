Parco "Cesare Braico": attrezzi nel degrado, a rischio la sicurezza degli sportivi

BRINDISI – La struttura per l’attività motoria (in gergo tecnico calisthenics) del parco Cesare Braico di Brindisi perde pezzi, con potenziali pericoli per chi ne fa uso.

Un gruppo di sportivi segnala lo stato di degrado in cui versa l’attrezzo Calisthenics, utilizzato per esercizi di vario tipo. Come si vede nelle foto, alcuni chiodi sono sporgenti. C’è poi un’asse che si è staccata dal suo sostegno.

Gli utenti del polmone verse segnalano anche la scarsa illuminazione nelle ore serali e una manutenzione complessiva con più di qualche pecca.

Sarebbe opportuno un immediato intervento perlomeno per mettere in sicurezza gli attrezzi sportivi. Il rischio che qualcuno possa farsi male pare infatti abbastanza concreto.