Degrado a Campo di Mare: "Mai mi è capitato di trovare il posto così trascurato come quest'anno"

CAMPO DI MARE - "Scrivo a voi per segnalare lo stato di degrado in cui si trova il paesino Campo di Mare. Io frequento il luogo e le spiagge ogni estate, ma mai mi è capitato di trovare il posto cosi trascurato come quest'anno. Ho pensato che prima della stagione estiva avrebbero rimediato e magari pulito la spiaggia e raccolto la spazzatura in mezzo alle strade, ma purtroppo cosi non è stato. Oggi, 22 giugno, ci siamo recati al mare con i bambini come ogni week end". Inizia così una mail inviata alla redazione di questo giornale inviata da una residente. Campo di Mare è una marina a sud di Brindisi di competenza del Comune di San Pietro Vernotico.

"In primo luogo, nel tragitto per raggiungere la spiaggia ci siamo imbattuti nell'erba molto alta che probabilmente non verrà tagliata da parecchi mesi. Le scale per raggiungere la spiaggia sono piene di rifiuti ammassati e le piante con i fiori che costeggiano le scale sono talmente cresciute che per passare bisogna scendere in fila indiana, cercando di schivare i fiori. Arrivando sulla spiaggia abbiamo trovato un ammasso di spazzatura, in mancanza di cestini appositi. Erbaccia in mezzo alla spiaggia e molti rifiuti in riva al mare. È un peccato che un posto con un mare cosi bello e spiagge cosi grandi venga così trascurato.Spero che scrivendo questa email si possa fare qualcosa per rimediare".

Ma il centro abitato non se la passa meglio. Via Azzurra la strada che conduce verso la vicina marina Torre San Gennaro, è in totale stato di degrado a abbandono. Ci sono cumuli di rifiuti ingombranti ed erba alta oltre un metro. Basta fare una passeggiata nella marina per redersi conto della situazione.

