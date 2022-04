Cantiere edile nel degrado in città, Adoc: "Rischi per la sicurezza"

BRINDISI - “Ridare decoro ma soprattutto garantire la sicurezza di un’area centrale della città è un’esigenza non differibile”. Lo chiede, attraverso una nota stampa, il presidente provinciale dell’Adoc Brindisi, Giuseppe Zippo, riguardo alla situazione di degrado in cui versa un cantiere tra via Fulvia, via Vittorio veneto e via Malta, al rione Cappaccini, “da oltre 10 anni mai portato a termine”.

Si tratta di “un’area divenuta negli anni – afferma Zippo - una vera e propria discarica dove sono stati stoccati inerti, materiale di risulta e sinanche una vecchia gru arrugginita. A fare da cornice i resti dei vecchi immobili pericolanti, una recinzione di fortuna, marciapiedi dissestati e una vasta zona coperta da vegetazione spontanea a ridosso di una cabina elettrica di recente realizzazione”.

L’Adoc chiede anche “quando avverrà da parte del Comune di Brindisi la presa in carico dell’area destinata a verde prospiciente la parte del complesso immobiliare realizzato”. Zippo solleva inoltre la questione della “mancata messa in sicurezza del cantiere”.

“Quanto sopra – prosegue il presidente Adoc - considerata la presenza di voragini e manufatti in cemento di diversi metri di altezza spesso frequentati da ragazzi di ogni età con il rischio per la loro incolumità”. “A questo punto - conclude Zippo - ci chiediamo cosa abbia fatto ma soprattutto cosa intenda fare l’amministrazione comunale per rimuovere le criticità denunciate e nel contempo agli organi di controllo se le eventuali quanto evidenti violazioni non siano degne di attenzione”.