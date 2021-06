Rione La Rosa: “Strade e marciapiedi da anni nel degrado, rischi per i ciclisti”

L’associazione “Quartiere La Rosa” denuncia il grave strado di degrado in cui versano strade e marciapiedi del rione, rimarcando la necessità di realizzare nuove piste ciclabili per tutelare la sicurezza dei ciclisti. Tale istanze vengono avanzate attraverso una lettera al sindaco di Brindisi, all’assessore ai Lavori Pubblici e all’assessore con delega ai quartieri che pubblichiamo di seguito.

Si apprende dagli organi di stampa la notizia di un finanziamento da parte della regione Puglia ai comuni di fondi destinati alla messa in sicurezza della viabilità stradale e pedonale (progetto Strada su Strada). Appare consistente la quota destinata al Comune di Brindisi, diremmo finalmente.

I cittadini del quartiere La rosa si aspettano quindi dopo anni e anni di rinvii che le strade e soprattutto i marciapiedi e piazzette vengano finalmente messe in sicurezza aprendo così ad una specie di rigenerazione urbana anche per questo quartiere così come sta avvenendo per altre zone della città.

I cittadini chiedono anche, così come segnalato all’amministrazione comunale nei vari incontri con la comunità ed anche alla luce dei numerosi e gravi incidenti riscontrati sulle complanari che collegano il quartiere La Rosa con gli altri quartieri vicini, che hanno visto coinvolti ciclisti, che vengano finalmente realizzate le piste ciclabili anche con il sistema “30” laddove non sia possibile integrarle con il nuovo piano di viabilità del costruendo Nuovo Palazzetto. Certi che questa volta le nostre istanze possano essere accolte alla luce di quanto suddetto, si resta in attesa di un cortese e gradito riscontro.