Degrado per le vie in città, Puglia Popolare: "Essenziale garantire sicurezza stradale"

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato di Puglia Pololare, rivolto al primo cittadino di Brindisi, Giusepe Marchionna. Il tema è quello della pulizia e della manutenzione stradale

Signor sindaco da pochi giorni è iniziato il suo mandato con la nuova Amministrazione e sicuramente avrà molte cose a breve e lungo termine da programmare e realizzare per la citta di Brindisi. Le vorrei segnalare tra le urgenze un minimo di manutenzione e pulizie delle strade in quanto con l' inizio della stagione estiva gia avviata aumenta anche il traffico dei molti turisti e autotrasportatori che transitano da Brindisi per imbarcarsi a Costa Morena.

In modo particolare, le segnaliamo le strade che dalla superstrada si raccordano con la Zona Industriale e le rispettive vie che portano a Costa Morena Ovest. Tra queste, parte di via Enrico Fermi, la strada prolungamento via A.Titi e via Fiume piccolo, che costeggia lo zuccherificio; poi ancora via Ettore Majorana, e così via.

Sicuramente, la presenza di erbacce ed altro non rappresenta un buon biglietto da visita, ma soprattutto una manutenzione è importante per garantire sicurezza stradale alle centinaia di autotrasportatori e automobilisti che ogni giorno invadono queste arterie per raggiungere Costa Morena verso l'imbarco. Altra attenzione meritano successivamente, con uno studio più appropriato, le vie d'ingresso alla città: Porta Lecce, via provinciale S. Vito ecc.