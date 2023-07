Dehors concesso tramite bando comunale ma non autorizzato: "Fatemi lavorare"

TORRE SAN GENNARO – A Torre San Gennaro, marina di competenza del comune di Torchiarolo, ci sono esercenti di serie A ed esercenti di serie B? Se lo chiede il titolare del bar Nautico sito sul lungomare dei Pescatori che da un paio di anni attende l’autorizzazione per poter fornire servizio esterno alla sua attività nonostante abbia partecipato al bando comunale di assegnazione e ottenuto la concessione, pagando regolarmente la Scia. Il 6 luglio scorso, tramite Pec, inviata a Capitaneria di Porto di Brindisi, Prefettura di Brindisi, Confcommercio, Carabinieri di Torchiarolo, Polizia Locale di Torchiarolo, sindaco e Ufficio tecnico di Torchiarolo, il titolare del bar Nautico, ha chiesto di poter lavorare. Così come lavorano tutti gli altri esercenti del territorio.

Come mostrano le foto in basso, scattate nella marina nei giorni scorsi, tutti i locali che hanno un’attività di ristorazione in piazza Garibaldi usufruiscono dello spazio pubblico per fornire servizio all’aperto. Sul lungomare dei Pescatori, sito nella zona del Porticciolo, di fronte al bar Nautico, solo buio e auto. Un disservizio anche per quei residenti e turisti che vorrebbero consumare un drink vista mare. Come accadeva negli anni passati prima del Covid.

Va subito precisato che l’articolo non vuole contestare i dehors degli altri esercenti ma semplicemente riportare lo sfogo di un altro lavoratore del territorio che paga regolarmente le tasse e fornisce, come già detto, un servizio alla cittadinanza. “Il mio esercizio è drasticamente compromesso dalla mancata possibilità di poter usufruire dello spazio antistante il mio locale, pur avendo ricevuto la concessione tramite bando comunale che ne prevedeva l’utilizzo e l’organizzazione ai fini commerciali”. Si legge nella Pec.

“La procedura finalizzata all’assegnazione dei posteggi isolati del commercio su aree pubbliche nelle marine di Torchiarolo per l’esercizio dell’attività commerciale a oggi non è ancora stata resa operativa. A giustificazione di questa disfunzione è stata avanzata, come scusante, l’assenza di giurisdizione da parte del Comune di Torchiarolo su territorio demaniale, giustificazione che non trova alcuna ragione legale visto che lo spazio è stato oggetto di bando pubblico (è stato emanato un bando per gestire del terreno su cui non si aveva giurisdizione?)”.

“Tali motivazioni risuonano ancor più assurde, in quanto lo spazio pubblico è stato, giustamente, concesso ad altre attività commerciali presenti sul territorio senza alcun problema. Il mancato utilizzo della concessione compromette fortemente la mia attività, poiché la metratura del Bar Nautico è molto limitata, senza tener conto delle difficoltà che ho dovuto affrontare durante il periodo pandemico e le spese che sono stato costretto a sostenere per mettere il locale in sicurezza nel rispetto dele norme sanitarie”.

“Nonostante le numerose proteste e il disappunto espresso direttamente all’amministrazione comunale da parte di molti cittadini e frequentatori del locale e abitanti della marina di Torre San Gennaro, mi ritrovo ancora impossibilitato a poter gestire lo spazio concesso ai fini commerciali con pesanti perdite per la mia attività”.

“Chiedo pertanto a tutte le autorità competenti e interessate di poter risolvere tale disfunzione per permettermi di lavorare e offrire un servizio di minima qualità alla popolazione residente e ai turisti che visitano la marina (visto che, fra l’altro, non sono uno stagionale)”.

A chi si deve rivolgere, dunque, l’esercente per poter lavorare onestamente anche nel periodo estivo in una marina altamente turistica? Basta fare una passeggiata serale tra le vie della località balneare per rendersi conto della situazione, piazza Garibaldi in festa, come è giusto che sia, e lungomare dei Pescatori deserto nonostante la presenza di un bar disposto a fornire servizio all'aperto, soprattutto a chi vorrebbe consumare una bibita o un panino sotto le stelle lontano dal caos. Come è noto in piazza Garibaldi vanno anche in scena serate musicali, e c'è un parco giochi, magari qualcuno, tra un boccone e un sorso, preferirebbe il silenzio e il rumore del mare.