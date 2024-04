Candidatura a capitale cultura: c'è la delibera di giunta. "Nomineremo un direttore"

BRINDISI – “Che si vinca o no, dovremo ritrovare quello spirito di comunità che a questa città manca da almeno 15 anni”. Il sindaco Giuseppe Marchionna delinea l’obiettivo primario della candidatura di Brindisi a capitale italiana della cultura nel 2027. Stamattina (venerdì 19 aprile) la giunta ha approvato la delibera corredata dalla manifestazione di interesse al bando del ministero della Cultura, in scadenza il prossimo 3 luglio. Nei prossimi giorni sarà nominato un direttore che dovrà occuparsi del dossier.

“Dovrà essere una persona – afferma Marchionna – di grande esperienza, in particolare nell’apprezzamento e nella definizione del dossier di candidatura. Sarà sicuramente una personalità di rilievo”. Per il direttore è previsto anche un compenso, ancora da quantificare. “Non si può immaginare – afferma il primo cittadino - che questo non possa esserci. Nessuno lavora gratuitamente”.

Il sindaco confida in un sostegno unanime da parte della politica e della società civile. “Queste sono le situazioni - afferna - in cui solitamente si getta il cuore oltre l’ostacolo. Mi immagino che non solo la città, ma anche il territorio circostante, si stringano intorno alla candidatura. Io garantirò ascolto a tutti. Questo è uno sforzo collettivo”.

I punti di forza

Marchionna individua quattro punti di forza. Il primo è la storia millenaria di Brindisi, che da sempre è porta del Mediterraneo. “Dai tempi dei romani - rimarca il sindaco - è l’unico porto naturale sicuro”.

Il secondo è la partecipazione civica e l’inclusione. “Per questo – prosegue - siamo già largamente attrezzati, grazie alla rete delle case di quartiere e ad altre iniziative a cui stiamo aggiungendo gli accordi con il Mediaporto, per l’attivazione di un osservatorio sulla povertà educativa e culturale, con riferimento alle nuove generazioni”.

Il piatto forte è il terzo punto. Ossia la concezione di Brindisi come un paradigma per l’intero paese. “Siamo una città - spiega Marchionna - in declino industriale, perché fatichiamo a tenere il passo della competizione. Ma da città industriale, attraverso la tradizione ecologica, energetica e digitale, possiamo programmare e definire il nostro futuro puntando sulla economia della conoscenza, che è fatta da tecnologia, creatività, cultura”.

E poi c’è un quarto tema che si è aggiunto in queste ore: “Il porto già riconosciuto dall’Unesco come porto di pace e accoglienza e rispetto al quale possiamo delineare un’ulteriore ipotesi di sviluppo, che è quella dell’economia del mare: altro grande asset sul quale ragionevolmente possiamo puntare con grande positività”.

Marchionna assicura che Brindisi ha tutti i presupposti per farcela. “Il punto fondamentale – insiste - è questo sforzo collettivo. Che si vinca o che non si vinca, il progetto deve andare avanti perché tenta di garantire uno spirito di comunità che questa città ha perso almeno negli ultimi 15 anni”.

