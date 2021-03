Reddito di cittadinanza ottenuto con l'inganno: stanato altro furbetto

ERCHIE – Un altro furbetto del reddito di cittadinanza è stato scoperto nel Brindisino. Si tratta di un 41enne di Erchie che aveva dichiarato falsamente di non essere sottoposto ad alcune misura cautelare, nel momento in cui presentò la domanda. Ma i militari della locale stazione hanno scoperto l’inganno e hanno denunciato a piede libero il 41enne, attualmente detenuto nel carcere di Lecce, per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e omessa comunicazione delle variazioni del reddito ai fini della revoca del beneficio.