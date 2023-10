Interpellanza urgente deposito Edison, Giuseppe Conte chiede revoca concessioni

ROMA - Un'interpellanza urgente è stata presentata dal Movimento 5 stelle ai ministri dell'ambiente e dei trasporti per l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione ministeriale rilasciata ad Edison per la realizzazione del deposito di gas Gnl, con relativa torcia, in prossimità del molo di Costa Morena Est.

La revoca è stata chiesta per mancata sottoposizione dell’opera a valutazione di impatto ambientale, stante anche gli effetti cumulativi derivanti da altri impianti ad alto rischio di incidente rilevante siti in prossimità, e per violazione del principi di cautela e di precauzione ispiratori della Direttiva Seveso in tema di rischi per la popolazione derivanti da impianti ad alto rischio di incidente rilevante.

Il presentatore dell'interpellanza è stato l’onorevole Roberto Traversi, componente della Commissione trasporti, e con primo firmatario il presidente Giuseppe Conte, dopo l’informativa ricevuta dai consiglieri comunali di Brindisi Roberto Fusco e Pierpaolo Strippoli, e dal coordinatore regionale Leonardo Donno.

Firmatari oltre venti onorevoli del Movimento 5 stelle tra i quali l’ex ministro dell’ambiente Sergio Costa e la pugliese Patty l’Abate.

I ministri, data la dichiarata urgenza della richiesta, risponderanno a breve alla Camera dei deputati su quanto oggetto di tale interpellanza.