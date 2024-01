Deposito Gnl, nuovo sit-in: "Bloccare i gravi danni che la città continua a subire"

BRINDISI - Il “Comitato liberi cittadini” continua la battaglia contro la decisione di istallare a Costa Morena il deposito di gas Gnl Edison: sit-in in piazza Della Vittoria sabato 20 gennaio prossimo alle ore 17. L'iniziativa è stata organizzata dopo una riunione con associazioni, consiglieri di opposizione, movimenti, svoltasi ieri, lunedì 15 gennaio, nella sede del Wwf.

"L’assemblea ha deciso di spostare per motivi meteo il sit in dalla programmata Costa Morena a Piazza Vittoria mantenendo lo stesso giorno - si legge in una nota inviata agli organi di informazione - nel corso della riunione si è fatto il punto della situazione: per i presenti alla riunione il deposito va sottoposto a Via (valutazione impatto ambientale ) perché il progetto è cambiato notevolmente in corso d’opera. L’inserimento della torcia a 45 metri e la decisione di collegarlo alla rete del gas lo fanno diventare un rigassificatore, cosa diversa dall’inizio tanto da doverlo sottoporre obbligatoriamente a Via".

"Queste illegittimità già basterebbe a bloccare il tutto intanto, ma addirittura Confindustria, che non ha alcun titolo, minaccia affermando che basta mettere bastoni tra le ruote ad autorità competenti per legge. Il documento dell’intero Consiglio comunale non è stato minimamente preso in considerazione dal Governo nazionale e nessun segnale dalla Regione Puglia, dando così uno schiaffo alla intera comunità brindisina. Il comitato tecnico regionale ha affidato l’esame di alcune prescrizioni all’Asi (vecchio consorzio del porto) che si è già espressa negativamente sul progetto ed alla Autorità portuale".

"La riunione riconferma il danno che l’impianto arrecherebbe al movimento del porto e dell’aeroporto. I presenti alla riunione sono allarmati dalla grave crisi occupazionale che sta già attraversando il nostro territorio, lamentando che il Governo nazionale è veloce nell’imporre certe scelte ma lentissimo a realizzare alternative occupazionali. Per tutti questi motivi realizziamo questo sit in a Piazza Della Vittoria. Lo scopo è quello di informare l’opinione pubblica e di cercare di bloccare i gravi danni che la nostra città continua a subire".