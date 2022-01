Destagionalizzazione dell’offerta turistica: bando ancora aperto, come partecipare

SAN PIETRO VERNOTICO - C'è tempo fino al 24 febbraio prossimo per partecipare al bando “Nuovi Servizi al turismo sostenibile” promosso dal Gal Terra dei Messapi, di cui fanno parte i comuni di Cellino San Marco, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, San Donaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico e Torchiarolo. Con Determina del Rup prot. n.1898 del 27 dicembre 2021, infatti, sono stati prorogati i termini di rilascio sul portale Sian e di presentazione agli uffici del Gal delle Domande di Sostegno del bando, rispettivamente alle ore 12 del 24/02/2022 e alle ore 12 del 28/02/2022. L’avviso pubblicato intende agevolare la creazione di servizi che aiutino il turista nella fruizione del territorio in tutte le stagioni.

Obiettivo dell'avviso

Il bando del Gal Tdm relativo all’Azione 2 – Intervento 2.1 – Incentivare lo sviluppo e l’avviamento di Pmi legate alla fruibilità turistica innovativa del territorio del Piano di azione locale (Pal) ha come obiettivo sostenere la creazione e/o lo sviluppo di Piccole e Medie Imprese (Pmi) per l’espletamento di servizi a supporto del turismo che arricchiscano e qualifichino l’esperienza di fruizione da parte del viaggiatore e l’offerta turistica generale anche attraverso l’uso di nuove tecnologie.

Beneficiari

Microimprese e Pmi a norma della raccomandazione della Commissione 2003/361/Cee, esistenti o di nuova costituzione, che vogliano implementare e qualificare l’offerta turistica rurale della Terra dei Messapi. Le Pmi, qualora non fossero già costituite al momento della presentazione della domanda di sostegno, dovranno costituirsi, entro e non oltre 30 gg dalla pubblicazione della graduatoria sul Burp e comunque prima della concessione del sostegno, pena la decadenza.

Tipologie di investimento

Sono ritenuti ammissibili, nell’ambito del presente bando, le seguenti tipologie di investimento: miglioramento accessibilità degli immobili/spazi, destinati alla fruibilità da parte dei turisti, attraverso interventi di adeguamento; nuovi servizi finalizzati alla destagionalizzazione dell’offerta turistica come, a titolo esemplificativo, attività e servizi innovativi nell’ambito della cultura, turismo rurale, turismo enogastronomico, turismo sostenibile, intrattenimento, fruizione del territorio e tempo libero, servizi turistici, ecc).

Realizzazione di nuovi servizi migliorativi per le strutture ricettive extra-lberghiere, limitatamente alla realizzazione di servizi complementari consentiti dalla normativa vigente; potenziamento del comparto outdoor come, a titolo esemplificativo, interventi atti a creare o implementare servizi/circuiti riguardanti lo sport, in particolare attrezzature a supporto dell’escursionismo, cicloturismo, turismo equestre, trekking, walking, aree giochi, spazi per il tiro con l’arco, punti di rifornimento e di assistenza, ciclofficine, ecc; integrazione tra gli attori della filiera del turismo.

Riduzione dell’impatto ambientale dei rifiuti; agenzia di servizi al turismo/punti di accoglienza turistica; servizi direttamente connessi al turismo per famiglie, scuole e gruppi organizzati; realizzazione e potenziamento dei servizi che favoriscano l’avvicinamento del turista ai prodotti tipici del territorio (laboratori didattici, laboratori di degustazione, circuiti enogastronomici, che forniscano esperienze didattiche legate ai prodotti tipici locali); servizi per il benessere e percorsi sensoriali; servizi per il benessere degli animali da compagnia (ad esempio attività di dog sitter).

Ad ogni modo, l’elenco delle attività economiche ammissibili sono indicate nell’allegato N – Codici Ateco, parte integrante del bando pubblico

Il Gal evidenzia che per partecipare al bando occorre preliminarmente aprire o aggiornare un Fascicolo aziendale attraverso un Caa e successivamente delegare un tecnico per la compilazione della domanda di sostegno sul portale Sian. La delega avviene attraverso la compilazione dei modelli 1 e 2. I modelli devono essere inviati via e-mail nei modi indicati dal bando.

Per tutte le informazioni tecniche sull'avviso e il bando cliccare qui.